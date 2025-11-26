Над Актау вновь поднялся так называемый "лисий хвост" — характерное жёлтое облако химического происхождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Жители города успели снять выброс на видео: над объектами АО "КазАзот" отчётливо виднелся густой жёлтый дым.

Как уточнили в департаменте экологии Мангистауской области, инцидент произошёл 25 ноября. Во время оперативных переключений отказал привод автоматического выключателя, из-за чего временно остановился агрегат №1.

Экологи выехали на место и с 17:00 до 17:50 провели замеры воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. По их данным, превышений загрязняющих веществ не выявлено — ситуация стабилизировалась. По факту внештатной ситуации на заводе назначена внеплановая проверка. Результаты обещают обнародовать позже.