В Актау снова вспыхнул "лисий хвост": на "КазАзоте" произошёл сбой
Над Актау вновь поднялся так называемый "лисий хвост" — характерное жёлтое облако химического происхождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Жители города успели снять выброс на видео: над объектами АО "КазАзот" отчётливо виднелся густой жёлтый дым.
Как уточнили в департаменте экологии Мангистауской области, инцидент произошёл 25 ноября. Во время оперативных переключений отказал привод автоматического выключателя, из-за чего временно остановился агрегат №1.
Экологи выехали на место и с 17:00 до 17:50 провели замеры воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. По их данным, превышений загрязняющих веществ не выявлено — ситуация стабилизировалась. По факту внештатной ситуации на заводе назначена внеплановая проверка. Результаты обещают обнародовать позже.
