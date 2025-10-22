Вечером 21 октября жители Актау начали массово сообщать в службу 112 о запахе гари в воздухе, передает BAQ.KZ. По данным Центра планирования и оперативного управления, сообщений о возгораниях и пожарах в пределах Мангистауской области не поступало. На место были направлены специалисты Департамента экологии, которые взяли пробы атмосферного воздуха и начали работу по установлению источника запаха.

Позже выяснилось, что дым мог прийти из соседней Атырауской области. В Курмангазинском районе продолжается тление камышитовой растительности на открытой территории вблизи канала "Жаркаса", примерно в 70 километрах от села Курмангазы. По данным ДЧС, на площади около 20 гектаров остаются два очага тления без открытого горения. Тушение временно приостановлено из-за наступления темноты, угрозы населённым пунктам нет. На месте работают спасатели, сотрудники ГПР "Акжайык" и местные органы власти.