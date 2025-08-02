1 августа 2025 года Актау стал площадкой для ключевых переговоров по климатической повестке регион, передает BAQ.KZ. Здесь прошла встреча министров природоохранных ведомств стран Центральной Азии, посвящённая подготовке к Региональному экологическому саммиту, который запланирован на 2026 год в Астане.

Встреча объединила представителей Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, международных организаций и глобальных климатических институтов. Среди гостей — Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, глава ПРООН в РК Катаржина Вавьерниа, директор Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН Дарио Лигутти. Приветственное слово участникам направил президент COP29 Мухтар Бабаев — специальный представитель Азербайджана по вопросам климата.

Ключевым моментом стала презентация обновлённой Концепции будущего саммита и проекта Совместной декларации глав государств Центральной Азии. Участники обсудили стратегические инициативы, которые войдут в итоговую повестку форума: от инноваций в области "зелёных" технологий и климатических решений до возрождения экосистем и спасения Арала.

Отдельное внимание было уделено управлению водными ресурсами, вопросам адаптации к изменению климата, продвижению циркулярной экономики и укреплению устойчивого развития в целом.

В рамках встречи прошла Выставка зелёных стартапов - участников Программы зелёной акселерации GCIP Kazakhstan. Были представлены инновационные проекты в области энергоэффективности, переработки отходов, рационального использования ресурсов и экологически чистых технологий, которые уже сегодня способны внести вклад в формирование "зелёной" экономики региона, — сообщили в министерстве экологии.

Результатом встречи стало подтверждение общей решимости стран региона идти к саммиту 2026 года с единым экологическим голосом. Астану ждёт не просто форум — впереди один из важнейших "зелёных" саммитов десятилетия.