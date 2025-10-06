5 октября в городе Актау в рамках объявленного "Года рабочих профессий" впервые стартовал I Международный чемпионат профессионального мастерства "TurkicSkills 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В соревновании принимают участие 53 конкурсанта из Венгрии, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Среди них — 10 студентов из разных регионов Казахстана.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр просвещения Майра Мелдебекова, а также преподаватели и студенты учреждений профессионального образования.

Чемпионат проходит по 10 компетенциям, включая IT-решения для бизнеса, веб-технологии, управление дронами, графический дизайн, сантехнику и отопление, электромонтаж, сварку, ремонт автомобилей, кулинарное дело и технологии моды.

В рамках программы предусмотрены инновационные выставки, тренинг "Центра трансформации педагогов", международный фестиваль "Caspian", а также семинары, посвящённые технологиям дронов.

На церемонии открытия аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил участников и пожелал конкурсантам успехов.

"По поручению президента регионы приступили к предметной работе по повышению авторитета человека труда и международный чемпионат TurkicSkills, организованный в рамках объявленного Главой государства "Года рабочих профессий", является одним из важных этапов реформирования системы технического и профессионального образования. На всех этапах истории именно рабочие профессии были и остаются прочной опорой экономики. Проведение чемпионата знаменует новый этап профессионального сотрудничества между тюркскими государствами и служит площадкой для совершенствования мастерства талантливой молодежи. Событие международного масштаба, впервые проходящее в нашем регионе, демонстрирует образовательный потенциал Мангистау и открывает новые возможности. Желаю всем участникам чемпионата больших успехов!" — сказал глава региона.

Основная цель чемпионата — обмен опытом, повышение престижа рабочих профессий, совершенствование стандартов профессиональной подготовки и укрепление сотрудничества в сфере профессионального образования между тюркоязычными странами.

Напомним, чемпионат продлится до 9 октября, а его победители войдут в число лучших молодых профессионалов тюркских стран.