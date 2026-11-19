В жилом массиве Акжелкен в Актау стая бездомных собак напала на мужчину, который гулял у моря. Спасаясь от животных, он бросился в воду. Позже за медицинской помощью обратились ещё два пострадавших, сообщили в местной больнице. По словам очевидцев, нападение произошло 17 ноября. Мужчина приехал из Алматы и остановился в одном из гостиничных комплексов. Во время прогулки у побережья на него набросились четыре собаки.

Спасаясь от них, он побежал в море и стал звать на помощь. Прохожие заметили мужчину и вызвали экстренные службы. В службе скорой помощи подтвердили, что пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Позже в больнице сообщили, что в приёмное отделение обратились два человека. Им обработали раны и назначили амбулаторное лечение.

Автор публикации также утверждает, что в тот же вечер собаки напали на женщину. Жители Акжелкена жалуются, что бездомные животные обитают возле пляжа и канала. По их словам, через эту территорию ежедневно проходят дети, в том числе возвращающиеся из школы. Горожане требуют принять меры, опасаясь новых нападений.