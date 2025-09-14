  • 14 Сентября, 23:49

В Актау столкнулись два катера: пострадали двое, среди них ребёнок

Инцидент попал на видео.

Фото: Lada.kz

В Актау произошло столкновение двух моторных катеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Инцидент случился 13 сентября, около 19:30, недалеко от большого причала напротив маяка "Меловой". Как сообщили в администрации яхт-клуба "Бриз", в результате аварии пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя. Их доставили в больницу на скорой помощи. На месте происшествия работала полиция.

По предварительным данным, виновным может оказаться капитан одного из судов. В яхт-клубе уточнили, что у катера повреждён правый борт. Согласно международным правилам предотвращения столкновений судов (МППСС-72), при встречных курсах суда должны расходиться левыми бортами. Однако, как утверждают в "Бризе", один катер отвернул вправо, как предписывают правила, а другой — влево, что и привело к аварии.

В соцсетях распространяется видеозапись происшествия, сделанная пассажиркой катера "Elise". На кадрах видно, как люди с детьми наслаждаются прогулкой, когда внезапно происходит удар. После столкновения слышны крики испуганных детей.

 
 
 
 
 
