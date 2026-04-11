В Актау привлекли к административной ответственности судоводителя катера, который опасно маневрировал на море, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным ДЧС Мангистауской области, инцидент выявили 9 апреля в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео зафиксировано, как катер на высокой скорости выполняет опасные манёвры и проходит вблизи пирса.

Как уточнили в ведомстве, происшествие произошло днём ранее — 8 апреля — в районе 4А микрорайона. Установлено, что во время движения на борту находились пассажиры без спасательных жилетов.

Личность судоводителя удалось установить, после чего его привлекли к ответственности по статье 412 КоАП РК («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах»).

В ДЧС напомнили, что соблюдение правил безопасности на воде является обязательным. Владельцев катеров и лодок призвали не пренебрегать мерами предосторожности, в частности, использовать спасательные жилеты и соблюдать правила движения.

Согласно действующему законодательству, за подобное нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — 7 МРП (30 275 тенге), для субъектов малого бизнеса — 10 МРП (43 250 тенге), среднего — 20 МРП (86 500 тенге), а для крупного бизнеса — 60 МРП (259 500 тенге).