В Актау у 28-летнего водителя изъяли мефедрон и оборудование для фасовки

В Актау сотрудники полиции задержали 28-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Montero Sport, у которого обнаружили синтетический наркотик мефедрон.

По информации полиции, задержание произошло 23 июля в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора». При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили зип-пакет с синтетическим наркотическим веществом.

Во время обыска автомобиля правоохранители изъяли еще 18 пластиковых контейнеров и пять зип-пакетов с мефедроном. Также были обнаружены электронные весы, 120 тыс. тенге, тарелка и трубка со следами синтетического наркотика.

В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские нашли четыре рулона изоляционной ленты, предположительно предназначенной для фасовки, а также около 100 новых зип-пакетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК — за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение или перевозку наркотических средств без цели сбыта.

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него составили административный протокол по статье 440-1 КоАП РК. По решению суда мужчина арестован на 10 суток.

В полиции сообщили, что по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Иная информация в интересах расследования пока не разглашается.