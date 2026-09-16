В Актау убрали незаконные торговые конструкции возле ТЦ «Астана»

В Актау продолжают освобождать городские территории от незаконно размещённых объектов предпринимательства. 16 сентября работы провели возле торгового центра «Астана» в 14-м микрорайоне.

По данным городского акимата, предпринимателей ранее неоднократно предупреждали о необходимости убрать конструкции. Однако требования исполнены не были, после чего власти приступили к демонтажу.

Как сообщил инспектор Даурен Султангали, работы проводятся в связи с тем, что выданные предупреждения остались без внимания.

«В связи с тем, что выданные предупреждения не были приняты во внимание, сегодня со стороны городского акимата проводятся работы по демонтажу незаконно размещённых объектов. В дальнейшем работа в данном направлении будет продолжена в усиленном режиме», — отметил он.

В ходе работ убрали торговые павильоны, холодильные установки и другие конструкции. Также с территории вывезли товары бытового назначения, велосипеды и прочие объекты.

В акимате отметили, что подобные мероприятия в городе будут продолжены.