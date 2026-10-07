В Актау умер 9-летний мальчик после отравления домашней копченой рыбой

В Актау скончался 9-летний мальчик, который вместе с тремя членами семьи был госпитализирован после употребления домашней копченой рыбы. По информации управления здравоохранения Мангистауской области, 21 сентября четыре члена одной семьи, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для ботулизма. Всем пациентам ввели противоботулиническую сыворотку.

Для лечения пациентов привлекли реаниматологов, инфекционистов и неврологов республиканского уровня. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось. Трое взрослых членов семьи продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей. При этом управление здравоохранения не раскрывает диагноз, детали лечения и непосредственную причину смерти ребенка, сославшись на врачебную тайну.

В ведомстве отметили, что сведения о состоянии здоровья и лечении пациента могут быть предоставлены СМИ только с согласия его законного представителя. Ранее сообщалось, что семья была госпитализирована после употребления домашней рыбы холодного копчения. Родственники ребенка также обращались за помощью к специалистам из Астаны.