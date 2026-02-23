В Актау в Рамазан запустят бесплатный автобус после таравих-намаза
В Актау в священный месяц Рамазан будет организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза.
Сегодня 2026, 00:27
161Фото: фото из открытых источников
В Актау в священный месяц Рамазан будет организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза, сообщает BAQ.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. Инициатива направлена на то, чтобы жители могли безопасно и без лишних затрат возвращаться домой после вечернего богослужения.
Маршрут стартует от областной мечети Бекет Ата, расположенной в 26-м микрорайоне, и охватывает верхние микрорайоны города. Ожидается, что это особенно облегчит передвижение в позднее время.
Автобус будет ежедневно выходить на линию сразу после завершения намаза и курсировать по утвержденному маршруту на протяжении всего месяца Рамазан.
