  • Главная
  • Новости
  • В Актау в Рамазан запустят бесплатный автобус после таравих-намаза

В Актау в Рамазан запустят бесплатный автобус после таравих-намаза

В Актау в священный месяц Рамазан будет организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза.

Сегодня 2026, 00:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
фото из открытых источников Сегодня 2026, 00:27
Сегодня 2026, 00:27
161
Фото: фото из открытых источников

В Актау в священный месяц Рамазан будет организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза, сообщает BAQ.kz

Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. Инициатива направлена на то, чтобы жители могли безопасно и без лишних затрат возвращаться домой после вечернего богослужения.

Маршрут стартует от областной мечети Бекет Ата, расположенной в 26-м микрорайоне, и охватывает верхние микрорайоны города. Ожидается, что это особенно облегчит передвижение в позднее время.

Автобус будет ежедневно выходить на линию сразу после завершения намаза и курсировать по утвержденному маршруту на протяжении всего месяца Рамазан.

Самое читаемое

Наверх