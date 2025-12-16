В Мангистауской области экологи зафиксировали превышение безопасной нормы оксида углерода (CO) в воздухе Актау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Мониторинг проводился 15–16 декабря в различных районах города и близлежащих населённых пунктах после многочисленных жалоб жителей на неприятный химический запах. Исследования подтвердили наличие загрязнения в городской черте.

"Предположительно, источником запаха являются промышленные зоны, включая район базы „Рекон“, где фиксировалось превышение безопасной концентрации оксида углерода. Однако точное место выброса установить не удалось из-за ограниченного доступа к территории предприятий в ночное время", — сообщили в департаменте экологии.

Специалисты продолжают наблюдение за качеством воздуха и планируют дополнительные исследования.