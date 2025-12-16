В Актау в воздухе зафиксирован высокий уровень оксида углерода
В одной из точек замеров концентрация оксида углерода превышала норму в пять раз.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области экологи зафиксировали превышение безопасной нормы оксида углерода (CO) в воздухе Актау, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Мониторинг проводился 15–16 декабря в различных районах города и близлежащих населённых пунктах после многочисленных жалоб жителей на неприятный химический запах. Исследования подтвердили наличие загрязнения в городской черте.
"Предположительно, источником запаха являются промышленные зоны, включая район базы „Рекон“, где фиксировалось превышение безопасной концентрации оксида углерода. Однако точное место выброса установить не удалось из-за ограниченного доступа к территории предприятий в ночное время", — сообщили в департаменте экологии.
Специалисты продолжают наблюдение за качеством воздуха и планируют дополнительные исследования.
Самое читаемое
- Кто получит социальные выплаты к Новому году в Казахстане
- Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- Новый график госучреждений повлиял на трафик в Астане
- Три человека на одно место: в Минобороны нашли способ привлечь интерес к армии