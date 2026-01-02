В Актау во время новогодних праздников был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Мониторинг осуществлялся на торговых площадках "Дина", "Аман", "Анвар", а главная его цель – предотвращение необоснованного повышения цен накануне праздника, а также обеспечение ценовой стабильности на рынке в послепраздничный период.

В рейдах приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлек Жеткизгенулы, начальник отдела предпринимательства и торговли Мангистауской области Пикир Сансызбаев, а также начальник отдела торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев и представители отрасли.

"В соответствии с поручениями главы правительства, с 1 января 2026 года будет проводиться постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. В настоящее время уровень цен в регионе стабилен. В ходе мониторинга, несмотря на разницу в ценах в зависимости от вида товаров, строго контролируется соблюдение 15-процентной разницы между закупочной и продажной ценами", - сообщил Пикир Сансызбаев.

Отмечено также, что с 2026 года расширен список социально значимых продуктов питания. Ранее в него входили 19 товаров, теперь же их число увеличилось до 31.