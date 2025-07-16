В Актау водителя автомобиля Daewoo Matiz оштрафовали за грубое нарушение ПДД после того, как он чуть не сбил троих детей, переходивших дорогу по "зебре", передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель игнорирует троих малышей, пересекавших дорогу в районе поселка Акжелкен и продолжает движение, не уступая им дорогу.

После выявления правонарушения полицейские установили личность водителя и составили административный протокол по статье 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 МРП.