В Актау водитель Renault столкнулся с мопедом: 18-летняя девушка госпитализирована
Оба транспортных средства водворены на специализированную стоянку.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау водитель автомобиля Renault Clio привлечён к ответственности после ДТП с мопедом, которым управляла 18-летняя девушка. Пострадавшую госпитализировали.
Как сообщает департамент полиции Мангистауской области, авария произошла 8 октября около 21:30 в шестом микрорайоне.
По предварительным данным, водитель Renault Clio при повороте налево на регулируемом перекрёстке столкнулся с мопедом, двигавшимся во встречном направлении.
В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. После осмотра медиками её доставили в травматологическое отделение больницы.
В отношении водителя автомобиля составлен административный материал по части 1 статьи 610 КоАП Республики Казахстан. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в трезвом состоянии.
Полиция проводит необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Самое читаемое
- Через Казахстан в Европу: контейнерный поток по Среднему коридору вырос на 58%
- Спецназ Казахстана вместе с силовиками СНГ провел учения в Минске
- 10 медалей и первое место: лучники Астаны успешно выступили на чемпионате Казахстана
- Третьяковская галерея представила 30 произведений в Алматы
- Федерация футбола заявила о кардинальных решениях после неудачи сборной Казахстана