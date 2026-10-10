В Актау водитель Renault столкнулся с мопедом: 18-летняя девушка госпитализирована

В Актау водитель автомобиля Renault Clio привлечён к ответственности после ДТП с мопедом, которым управляла 18-летняя девушка. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает департамент полиции Мангистауской области, авария произошла 8 октября около 21:30 в шестом микрорайоне.

По предварительным данным, водитель Renault Clio при повороте налево на регулируемом перекрёстке столкнулся с мопедом, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. После осмотра медиками её доставили в травматологическое отделение больницы.

В отношении водителя автомобиля составлен административный материал по части 1 статьи 610 КоАП Республики Казахстан. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в трезвом состоянии.

Полиция проводит необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.