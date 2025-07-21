Сегодня утром жители города столкнулись с транспортным коллапсом: десятки автобусов, принадлежащих компаниям ТОО "Caspian Trans Corporation" и ТОО "Каспий Авто Парк", не вышли на линию, передает BAQ.KZ. Причиной неожиданной остановки работы общественного транспорта стал массовый невыход водителей на маршруты.

Несколько маршрутов были временно приостановлены, что вызвало затруднения в передвижении горожан в утренние часы пик. Ситуация потребовала срочного вмешательства местных властей: акимат оперативно сформировал рабочую группу и направил её на место для выяснения обстоятельств.

Как выяснилось, водители выдвинули ряд требований: повышение заработной платы, улучшение условий труда, организация питания и увеличение времени для отдыха. По их словам, эти вопросы уже давно поднимаются, но не находят должного отклика со стороны работодателей.

Представители акимата, транспортных компаний и трудового коллектива провели переговоры. В ходе встреч была проведена разъяснительная работа по нормам трудового законодательства и достигнута предварительная договорённость о рассмотрении и поэтапном решении озвученных проблем.

К 11:00 утра движение автобусов восстановилось в штатном режиме. В акимате заверили, что внимательно отнесутся к обращениям работников и приложат усилия для недопущения подобных ситуаций в будущем.