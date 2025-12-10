В Актау впервые спасли жизнь благодаря посмертному донорству
Сердце было пересажено пациенту, который длительное время находился в листе ожидания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау впервые в истории региона зафиксирован случай посмертного донорства — сердце 45-летнего мужчины, у которого была констатирована смерть мозга, спасло жизнь другому человеку. Об этом сообщили в РГП на ПХВ "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг", передаёт BAQ.KZ.
По данным медучреждения, после проведения всех необходимых медицинских процедур семья пациента проявила мужество и дала согласие на донорство, чтобы подарить шанс на жизнь другим людям. Это решение стало прецедентом для региона, где ранее подобные случаи не регистрировались.
В центре отмечают, что в мировой практике посмертное донорство считается высшим актом гуманности: один донор способен спасти до шести жизней.
Организация выразила глубокую благодарность семье донора за их самоотверженный поступок.