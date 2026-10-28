Врач выплатит 3 млн тенге за последствия пластической операции в Актау

В Актау суд взыскал с врача-хирурга 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда пациентке, столкнувшейся с последствиями пластической операции. Факт причинения вреда здоровью и моральных страданий подтвердили судебные экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июне 2022 года врач провела женщине операцию по коррекции формы лица. После вмешательства в области лица и ушей образовались келоидные рубцы, ухудшилось состояние мягких тканей и изменился внешний вид пациентки.

Первичное лечение не принесло ожидаемого улучшения, поэтому женщина обратилась к другим специалистам. В 2025 году в Алматы ей провели повторную корректирующую операцию. После неё возникли повреждение ветви лицевого нерва и деформация мягких тканей. Пациентка испытывала длительный физический дискомфорт.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с хирурга 20 млн тенге материального ущерба и 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Изучив материалы дела, суд отказал во взыскании материального ущерба, поскольку пациентка не предоставила документальных подтверждений всех расходов на последующее лечение.

При этом судебные экспертизы подтвердили причинение вреда здоровью и моральных страданий вследствие некачественного оказания медицинских услуг. В результате иск удовлетворили частично: с врача в пользу пациентки взыскали 3 млн тенге компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.