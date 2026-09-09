После уборки в Актау вывезли 15 тонн мусора

В Мангистауской области продолжаются санитарные работы в рамках акции «Таза Қазақстан». В Актау, Мангистауском и Тупкараганском районах проводят уборку и проверяют места незаконного складирования отходов, передает BAQ.KZ.

В 39-м и 40-м микрорайонах Актау к уборке привлекли около 100 сотрудников коммунальных служб и пять единиц спецтехники.

По итогам работ с территории вывезли около 15 тонн мусора.

В Мангистауском районе спецтехника учреждения «Таза Маңғыстау» очищает внутрисельские дороги. Рабочие собирают пыль вдоль проезжей части и моют дорожное покрытие водой.

В селе Баутино Тупкараганского района провели мониторинг одного из участков, где скапливался мусор.

С помощью камер видеонаблюдения установили людей, которые выбрасывали отходы на этой территории. В отношении них планируют принять меры в соответствии с законодательством.