После уборки в Актау вывезли 15 тонн мусора
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В Мангистауской области продолжаются санитарные работы в рамках акции «Таза Қазақстан». В Актау, Мангистауском и Тупкараганском районах проводят уборку и проверяют места незаконного складирования отходов, передает BAQ.KZ.
В 39-м и 40-м микрорайонах Актау к уборке привлекли около 100 сотрудников коммунальных служб и пять единиц спецтехники.
По итогам работ с территории вывезли около 15 тонн мусора.
В Мангистауском районе спецтехника учреждения «Таза Маңғыстау» очищает внутрисельские дороги. Рабочие собирают пыль вдоль проезжей части и моют дорожное покрытие водой.
В селе Баутино Тупкараганского района провели мониторинг одного из участков, где скапливался мусор.
С помощью камер видеонаблюдения установили людей, которые выбрасывали отходы на этой территории. В отношении них планируют принять меры в соответствии с законодательством.
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