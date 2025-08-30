В Актау в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейские задержали мужчину, у которого при личном досмотре был найден обрез охотничьего ружья 16-го калибра, передает BAQ.KZ, со ссылкой на Lada.kz.

Оружие находилось в белом пакете во внутреннем кармане куртки.

Инцидент произошёл ночью 28 августа в 32А микрорайоне. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК — незаконное хранение огнестрельного оружия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции подчеркнули, что работа по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений будет продолжена в рамках принципа "Закон и порядок".