В Актау задержали водителя без прав с незаконными спецсигналами

Сегодня 2026, 18:13
Фото: Pixabay.com

В Актау сотрудники полиции выявили автомобиль с незаконно установленными спецсигналами. Нарушение зафиксировали камеры Центра оперативного управления 5 мая около 23:07 часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, речь идёт о Toyota Camry, на которой были установлены красно-синие световые приборы.

В ходе проверки выяснилось, что водитель не только использовал запрещённые спецсигналы и дополнительные устройства, не соответствующие требованиям безопасности, но и управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, материалы дела направлены в суд. Автомобиль помещён на штрафную стоянку.

