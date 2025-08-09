  • 9 Августа, 14:22

В Актау задержан 54-летний наркопреступник

Начато досудебное расследование.

Сегодня, 13:29
Lada.kz Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
Фото: Lada.kz

Бойцы спецподразделения в Актау задержали с поличным мужчину с запрещёнными веществами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл 31 июля. По данным департамента полиции региона, в 6 микрорайоне сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с бойцами спецподразделения "Беркут" задержали 54-летнего местного жителя.

"При обыске у него изъяли наркотические вещества. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения", - пишет портал.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК ("Незаконный оборот наркотиков"). Также составлен административный протокол по статье 440-1 КоАП РК ("Немедицинское употребление наркотиков").

Иная информация пока не разглашается.

