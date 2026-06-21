В Актау зафиксировали возможные нарушения эконорм при эксплуатации маломерных судов
По данному факту подготовлены и направлены соответствующие материалы в компетентные государственные органы.
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В прибрежной зоне Актау выявлены случаи возможного несоблюдения экологических требований со стороны владельцев маломерных судов, оказывающих услуги по прокату и прогулкам на воде.
Как сообщает Lada.kz, поводом для обсуждения стал инцидент, зафиксированный на пирсе в районе Скальной тропы. По словам очевидцев, сотрудник или владелец прогулочного катамарана проводил мойку палубы с использованием моющего средства, после чего образовавшаяся пена была смыта непосредственно в акваторию Каспийского моря.
Кроме того, свидетели сообщили, что пластиковая бутылка, находившаяся у мужчины, впоследствии оказалась в воде.
Ситуация вызвала обеспокоенность у отдыхающих и жителей города, поскольку речь идет о прибрежной зоне, где в летний период наблюдается большое количество отдыхающих и купающихся.
Горожане отмечают, что действующие экологические требования запрещают мойку автомобилей во дворах из-за риска загрязнения окружающей среды. По их мнению, аналогичные нормы должны строго соблюдаться и владельцами водного транспорта, деятельность которых напрямую связана с морской акваторией.
По информации уполномоченных органов, по данному факту подготовлены и направлены соответствующие материалы в компетентные государственные структуры для рассмотрения и принятия мер в рамках действующего законодательства.
О результатах проверки и возможных мерах реагирования будет сообщено дополнительно.
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