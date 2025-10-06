В Актау состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля тюркских народов "Қорқыт ата", передает BAQ.KZ. Город на берегу Каспия на несколько дней стал центром тюркского кино, где собрались режиссёры, актёры и продюсеры из разных стран, чтобы показать свои фильмы и отпраздновать достижения национальных кинематографов.

Жюри подвело итоги и назвало лучших. Главный приз в номинации "Лучший художественный фильм" получил фильм из Кыргызстана — "Қара. Қызыл. Сары". Казахстанский режиссёр Аруан Анартай завоевал награду за "Лучшую режиссуру" с картиной "Joqtau". Талех Юзбейов из Азербайджана стал лучшим сценаристом за фильм "May be". В категории "Лучшая актриса" награды получили сразу две участницы — Юлдуз Раджабова (Узбекистан, "Shamskamar") и Мине Доган (Турция, "Beyond the Rails"). Победителем в номинации "Лучший актёр" стал Парвиз Маммадрзаев из Азербайджана за роль в фильме "Oil".

В документальном кино победителями стали:

1 место — Gingerbread for her father, my grandfather, her grandfather (Казахстан);

2 место — Nargin: Mysterious till the end (Азербайджан);

3 место — In the Footsteps of Bartok (Венгрия).

Специальный приз жюри получили картины Boz Ui (Киргизия), Sounds of the Mountains (Турция), Kitap (Туркменистан) и Kachkyn (Киргизия).

Отдельные награды за вклад в развитие кино и культуры получили:

Kinopark (Алмас Мендыбаев) — за вклад в развитие кинобизнеса;

Самал Еслямова (Казахстан) — премия TÜRKSOY "За вклад в тюркскую культуру".

В завершение церемонии руководитель управления культуры Мангистауской области Нуртас Сали передал переходящую статуэтку фестиваля представителям Турции, которая примет следующий кинофорум "Қорқыт ата".