В Актау сотрудники МЧС предотвратили несчастный случай: во время патрулирования прибрежной зоны в микрорайоне 4А спасатели заметили женщину, упавшую в море. Она не могла самостоятельно выбраться на берег, передает BAQ.KZ.

Сотрудники оперативно вытащили её из воды и доставили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать осторожность у водоёмов, особенно в холодный период.