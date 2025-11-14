  • 14 Ноября, 04:05

В Актау женщина упала в море — спасатели МЧС вытащили её за минуты

Сегодня, 02:37
АВТОР
Фото: vperedsp.ru

В Актау сотрудники МЧС предотвратили несчастный случай: во время патрулирования прибрежной зоны в микрорайоне 4А спасатели заметили женщину, упавшую в море. Она не могла самостоятельно выбраться на берег, передает BAQ.KZ.

Сотрудники оперативно вытащили её из воды и доставили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать осторожность у водоёмов, особенно в холодный период.

Берегите себя и избегайте прогулок по скользким и неустойчивым участкам берега, — подчеркнули в ведомстве.

