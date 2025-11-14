В Актау женщина упала в море — спасатели МЧС вытащили её за минуты
Сегодня, 02:37
117Фото: vperedsp.ru
В Актау сотрудники МЧС предотвратили несчастный случай: во время патрулирования прибрежной зоны в микрорайоне 4А спасатели заметили женщину, упавшую в море. Она не могла самостоятельно выбраться на берег, передает BAQ.KZ.
Сотрудники оперативно вытащили её из воды и доставили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать осторожность у водоёмов, особенно в холодный период.
Берегите себя и избегайте прогулок по скользким и неустойчивым участкам берега, — подчеркнули в ведомстве.
