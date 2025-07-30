В Актау женщина выпала из окна многоэтажного дома и погибла, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл у жилого дома №4.

Следственные органы квалифицировали дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Причины трагедии устанавливаются.

Как установлено в ходе проверки, погибшая работала в одном из банков Актау. Она состояла в браке и воспитывала ребёнка. Согласно информации из её профилей в соцсетях, женщина занималась финансовым анализом и консультированием малого и среднего бизнеса.