В Актау женщина выпала с высотки: полиция проводит расследование
Причины трагедии устанавливаются
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
125Фото: Lada.kz
В Актау женщина выпала из окна многоэтажного дома и погибла, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл у жилого дома №4.
Следственные органы квалифицировали дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Причины трагедии устанавливаются.
Как установлено в ходе проверки, погибшая работала в одном из банков Актау. Она состояла в браке и воспитывала ребёнка. Согласно информации из её профилей в соцсетях, женщина занималась финансовым анализом и консультированием малого и среднего бизнеса.
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