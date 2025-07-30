  • 30 Июля, 23:34

В Актау женщина выпала с высотки: полиция проводит расследование

Причины трагедии устанавливаются

Сегодня, 22:15
АВТОР
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Lada.kz Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: Lada.kz

В Актау женщина выпала из окна многоэтажного дома и погибла, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции Мангистауской области, инцидент произошёл у жилого дома №4.

Следственные органы квалифицировали дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Причины трагедии устанавливаются.

Как установлено в ходе проверки, погибшая работала в одном из банков Актау. Она состояла в браке и воспитывала ребёнка. Согласно информации из её профилей в соцсетях, женщина занималась финансовым анализом и консультированием малого и среднего бизнеса.

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