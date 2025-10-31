В Актюбинской области полиция начала досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 13-летнего школьника, передает BAQ.KZ со ссылкой на Диапазон.

Инцидент произошёл 27 октября в жилом массиве Бауырластар. Подросток, оставшись без присмотра, взял ключи от машины отца и выехал на улицу. Во время движения он не справился с управлением - автомобиль опрокинулся в кювет.

Мальчика с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В департаменте полиции Актюбинской области призвали родителей строго следить за тем, чтобы дети не садились за руль транспортных средств.