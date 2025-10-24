В Актобе усиливают борьбу с наркопреступностью: раскрыты подпольные лаборатории, изъяты десятки килограммов синтетических веществ и пресечены схемы незаконного финансирования, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре Актюбинской области, специальными прокурорами завершено расследование двух уголовных дел в отношении наркоторговцев. Семь подозреваемых по этим делам находятся под стражей. В ходе оперативных мероприятий удалось ликвидировать две нарколаборатории и изъять свыше 76 килограммов синтетических наркотиков.

Параллельно в городе активно ведётся профилактическая работа. В рамках акции "Нашақорлыққа жол жоқ!" совместно с полицией уничтожено более 300 наркограффити, содержащих рекламу наркотиков и ссылки на нелегальные интернет-магазины. Для усиления контроля прокуратура заключила меморандум с коммунальными службами, обязав их оперативно сообщать о новых надписях с наркорекламой.

Кроме того, по инициативе прокуратуры заблокировано более 2,5 тысячи “дропперских” счетов с оборотом около 59,5 млн тенге, а также удалено свыше 1 100 ссылок на наркомагазины. Ведётся масштабная информационно-просветительская кампания: распространено более 5 000 брошюр, опубликовано свыше 1 000 материалов в соцсетях, проведено около 3 000 встреч с населением, включая лекции в школах и вузах, где было охвачено более 20 000 учащихся. В городе также размещено более 100 антинаркотических билбордов.

В ходе анализа работы Центра психического здоровья выявлены нарушения: в списках пациентов оставались 205 человек, которые числились как умершие либо выехавшие в другие регионы. Несмотря на это, на их "лечение" были необоснованно выделены 2,5 млн тенге бюджетных средств. По акту прокурорского надзора деньги возвращены в бюджет, а шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.