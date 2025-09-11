В Актобе разгорелся скандал из-за… торта, передает BAQ.KZ.

Поводом для возмущения местных футбольных фанатов стало кондитерское изделие с символикой алматинского клуба "Кайрат", испечённое и опубликованное в соцсетях актюбинской предпринимательницей Самал Асановой. Видео, где торт украшен футбольным мячом, короной и надписью "Верим в вас!", а сама автор одета в футболку в цветах алматинской команды, вызвало бурную реакцию в фанатской среде.

На странице фан-клуба ФК "Актобе" в Instagram появился пост с жёсткой критикой в адрес Самал. Изображение с её участием было перечёркнуто, а под ним опубликовано следующее заявление:

"В Актобе футбол — это не просто мимолетный хайп, а нечто большее, это часть культурного кода актюбинцев. Считаем подобный перфоманс неуместным для человека, ведущего бизнес в Актобе. Это проявление неуважения к родному городу и его болельщикам. Только Актобе! Только красно-белые!"

После волны критики кондитер удалила видео и опубликовала объяснение, подчеркнув, что не вкладывала в ролик политического или футбольного подтекста:

"Я не знаю о футболе, я просто сделала это, чтобы поддержать тех, кто представляет нашу страну. У меня есть контент на разные темы. Я сделаю большой торт для Актобе", — заявила Самал Асанова.

Она также отметила, что начала бизнес с нуля, создала рабочие места для 550 человек только в Актобе и активно участвует в спонсорской поддержке спортсменов, в том числе местных.