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В Актобе машина с водителем повисла над обрывом

Быстрая реакция спасателей уберегла водителя от трагедии.

Сегодня, 15:03
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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Фото: Кадр видео

В городе Актобе, в районе Алматы, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям провели оперативную спасательную операцию: легковой автомобиль, съехавший с обочины, завис над обрывом у реки Каргала. В момент инцидента в салоне находился водитель, передает BAQ.KZ.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей, машину удалось зафиксировать и отбуксировать на безопасное место. Водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Операция осложнялась ограниченным пространством и риском опрокидывания автомобиля, однако благодаря оперативным действиям трагедии удалось избежать.

МЧС напоминает: при движении вблизи водоёмов, оврагов и участков с нестабильным грунтом водителям следует проявлять особую осторожность и не нарушать правила дорожного движения.

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