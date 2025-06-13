В городе Актобе, в районе Алматы, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям провели оперативную спасательную операцию: легковой автомобиль, съехавший с обочины, завис над обрывом у реки Каргала. В момент инцидента в салоне находился водитель, передает BAQ.KZ.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей, машину удалось зафиксировать и отбуксировать на безопасное место. Водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Операция осложнялась ограниченным пространством и риском опрокидывания автомобиля, однако благодаря оперативным действиям трагедии удалось избежать.