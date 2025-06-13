В Актобе машина с водителем повисла над обрывом
Быстрая реакция спасателей уберегла водителя от трагедии.
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В городе Актобе, в районе Алматы, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям провели оперативную спасательную операцию: легковой автомобиль, съехавший с обочины, завис над обрывом у реки Каргала. В момент инцидента в салоне находился водитель, передает BAQ.KZ.
Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей, машину удалось зафиксировать и отбуксировать на безопасное место. Водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался.
Операция осложнялась ограниченным пространством и риском опрокидывания автомобиля, однако благодаря оперативным действиям трагедии удалось избежать.
МЧС напоминает: при движении вблизи водоёмов, оврагов и участков с нестабильным грунтом водителям следует проявлять особую осторожность и не нарушать правила дорожного движения.
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