В Актобе Молодёжный ресурсный центр организовал экологическую акцию "Тазалық — тәртіптің айнасы" в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат области.

Более 60 студентов, активистов и волонтёров объединились для уборки парка "Ретро", чтобы повысить экологическое сознание молодёжи и привлечь её к общественно полезной деятельности.

Главная цель мероприятия — не только сделать город чище, но и воспитать у молодого поколения такие ценности, как трудолюбие и патриотизм. Руководитель Молодёжного ресурсного центра Алишер Садык подчеркнул, что сегодняшняя молодёжь — это опора будущего страны, и именно их активная позиция в вопросах экологии закладывает фундамент устойчивого развития Казахстана.

Он также отметил, что участие каждого в защите природы — важный шаг на пути к светлому будущему. В Актобе сейчас проходит двухмесячный марафон чистоты в рамках программы "Таза Қазақстан", в котором жители, общественные активисты и предприниматели еженедельно проводят субботники, внося значительный вклад в благоустройство региона.