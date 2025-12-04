В Актобе суд присяжных признал 28-летнего Бауржана К. виновным в убийстве начальника поезда Ерсултана Муханбеталы и назначил ему 20 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон". Мужчина будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности.

Инцидент произошёл 6 августа около четырёх утра в Актобе. Начальник поезда отмечал профессиональный праздник вместе с коллегами, когда возник конфликт с прохожим, который отказался дать сигарету. Обвиняемый нанёс начальнику шесть ударов ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Суд учёл, что Бауржан К. ранее уже имел судимости — в 2019 году его осудили за разбой и кражу.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 10 миллионов тенге в качестве морального ущерба родственникам погибшего.

Проводник, находившийся рядом в момент нападения, не видел удара ножом, так как был отвлечён телефоном. Сам обвиняемый утверждал, что действовал при самозащите, однако суд установил, что имело место умышленное убийство.