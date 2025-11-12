В Актобе возле военкомата в районе 312-й стрелковой дивизии на пешеходном переходе сбили девушку в форме, передает BAQ.KZ со ссылкой на aqtobe_sergek.

Очевидцы сообщают, что она переходила дорогу по "зебре", когда на неё наехал автомобиль ВАЗ-2115, движущийся по проспекту 312-й стрелковой дивизии.

Пострадавшую, женщину 1989 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Обстоятельства аварии уточняются.