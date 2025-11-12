В Актобе на пешеходном переходе сбили девушку
Ее госпитализировали после наезда автомобиля.
Сегодня, 07:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:15Сегодня, 07:15
155Фото: pixabay.com
В Актобе возле военкомата в районе 312-й стрелковой дивизии на пешеходном переходе сбили девушку в форме, передает BAQ.KZ со ссылкой на aqtobe_sergek.
Очевидцы сообщают, что она переходила дорогу по "зебре", когда на неё наехал автомобиль ВАЗ-2115, движущийся по проспекту 312-й стрелковой дивизии.
Пострадавшую, женщину 1989 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Обстоятельства аварии уточняются.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат