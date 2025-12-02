  • 2 Декабря, 23:08

В Актобе обнаружили тела пропавших подростка и мужчины

Оба пропавших были найдены в реке во время поисков.

Фото: unsplash

В Актобе завершились поиски двух пропавших жителей - 16-летнего подростка и 27-летнего мужчины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Диапазон.

Сообщение о пропаже юноши появилось 1 декабря в паблике "Zello Poisk". По данным волонтёров, молодой человек вышел из дома помочь другу в бане, после чего исчез. Поиск вскоре прекратили по команде "Стоп поиск", его нашли погибшим.

В ДЧС сообщили, что запрос на помощь в поисках обоих пропавших поступил в службу "112" от полиции. К операции привлекли спасателей ДЧС, военнослужащих части 20982 МЧС, кинологов, водолазов, наземную технику, лодки и беспилотники с тепловизорами.

1 декабря водолазы обнаружили тело подростка и передали материалы полиции. На следующий день с помощью БПЛА нашли и второго пропавшего - 27-летнего мужчину, его тело находилось в 30 метрах от берега. 

