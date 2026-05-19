В Актобе обновляют мост через реку Жем

По пути в Эмбу глава региона Асхат Шахаров ознакомился с ходом капитального ремонта моста через реку Жем на автомобильной дороге республиканского значения «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз».

По информации акимата, этот объект имеет важное значение для транспортной связности региона, так как является частью магистрали А-26, обеспечивающей движение между населенными пунктами области.

В настоящее время на мосту длиной 132,4 метра активно ведутся строительно-монтажные работы. Капитальный ремонт охватывает участок автодороги общей протяженностью 947 метров, включая сам мост и подходы к нему. Проект реализуется в рамках договора между АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «СЕРВИС НС».

По информации подрядной организации, на сегодняшний день готовность объекта составляет около 30%. Уже полностью завершены работы по устройству буронабивных свай, всего установлено 84 сваи. На отдельных опорах проведены статические испытания, продолжаются армирование и бетонирование конструкций.

На строительной площадке задействованы 31 рабочий и 14 единиц техники. На участок доставлены арматура и балки, продолжается поставка цемента и щебня.

После ввода в эксплуатацию объект позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами региона.