В Актобе проходит второй этап чемпионата Казахстана по сидячему волейболу. Для тренеров это еще и возможность присмотреть игроков, которые могут попасть в национальную сборную, передает BAQ.KZ.

Матчи принимают в спортивном комплексе «Қуат». В турнире участвуют команды из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, а также Астаны.

Во время игр тренерский штаб оценивает не только результат, но и то, как спортсмены действуют на площадке. Смотрят на индивидуальную подготовку, технику и взаимодействие в команде.

Для самих участников чемпионат стал шансом проверить себя против соперников из других регионов и набрать игровую практику.

Второй этап продлится до 21 сентября. По его итогам тренеры продолжат отбор кандидатов в сборную Казахстана.