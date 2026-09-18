В Актобе определяют кандидатов в сборную Казахстана по сидячему волейболу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе проходит второй этап чемпионата Казахстана по сидячему волейболу. Для тренеров это еще и возможность присмотреть игроков, которые могут попасть в национальную сборную, передает BAQ.KZ.
Матчи принимают в спортивном комплексе «Қуат». В турнире участвуют команды из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, а также Астаны.
Во время игр тренерский штаб оценивает не только результат, но и то, как спортсмены действуют на площадке. Смотрят на индивидуальную подготовку, технику и взаимодействие в команде.
Для самих участников чемпионат стал шансом проверить себя против соперников из других регионов и набрать игровую практику.
Второй этап продлится до 21 сентября. По его итогам тренеры продолжат отбор кандидатов в сборную Казахстана.
Самое читаемое
- Число погибших при сходе лавины и последующем наводнении в Непале достигло 1 403
- Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
- Елена Рыбакина возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых теннисисток сезона
- Казахстанка потеряла зрение после пластической операции
- Улов на 264 кг закончился встречей с полицией в Туркестанской области