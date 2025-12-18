В Казахстане состоялось торжественное открытие памятной доски нового учебно-лабораторного корпуса международного кампуса Heriot-Watt University, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Миннауки.

Проект реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в рамках которого в 2023 году на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова был открыт кампус одного из ведущих технических университетов Великобритании.

Церемония прошла в контексте стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией. В мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гулзат Кобенова, вице-канцлер Heriot-Watt University Ричард Уильямс и председатель правления – ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Лаура Карабасова.

В настоящее время продолжается активное строительство основного учебно-лабораторного корпуса кампуса. Новый объект предназначен для формирования современной образовательной инфраструктуры, расширения научно-исследовательского потенциала и развития инновационной академической среды. Здание является трехэтажным, его общая площадь составляет 5007,5 квадратных метра. Корпус возводится на земельном участке площадью 4,25 гектара и рассчитан на 1000 учебных мест. Проект реализован в соответствии с международными стандартами с применением современных строительных технологий.

Кампус Heriot-Watt University в Актобе осуществляет подготовку специалистов по направлениям "Электроэнергетика", аккредитованному Institution of Engineering and Technology (UK), "Компьютерная инженерия", аккредитованному Energy Institute и Institute of Materials, Minerals & Mining (UK), а также "Нефтяная инженерия и энергоменеджмент", аккредитованному The British Computer Society, Chartered Institute for IT (UK). Учебный процесс обеспечивают преподаватели из Шотландии, Дубая и Малайзии, а также выпускники международных университетов.

В настоящее время в кампусе обучаются 518 студентов. Среди них представители различных регионов Казахстана, включая города республиканского значения и сельскую местность, доля которых составляет 35 процентов. Также обучение проходят студенты из Узбекистана, России, Афганистана и Пакистана. Студенты из Афганистана и Пакистана обучаются по гранту Bolashak StudyInn.

Одним из ключевых преимуществ кампуса является возможность участия в программе академической мобильности GoGlobal, в рамках которой студенты могут провести один семестр обучения в кампусах университета в Дубае, Малайзии или Эдинбурге. В 2024–2025 учебном году 12 студентов обучались в Малайзии и 4 — в Эдинбурге, а в первом полугодии 2025–2026 учебного года 14 студентов продолжают обучение в Малайзии.

Обучение в инновационном кампусе с современной инфраструктурой также позволяет студентам стать частью глобального сообщества выпускников Heriot-Watt University, расширять профессиональные связи и обмениваться опытом с международными компаниями. После завершения обучения выпускники кампуса в Актобе получают двойной диплом британского и государственного образца, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.