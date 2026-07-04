В Актобе открыли Центр дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны

В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялось торжественное открытие первого Центра дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан.

Как отметил министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, открытие Центра стало практическим результатом реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством обороны Республики Казахстан и Международной федерацией дзюдо (IJF).

— Открытие первого Центра дзюдо станет новым этапом в укреплении международного сотрудничества и формировании современной системы подготовки военнослужащих. Это отправная точка для дальнейшего масштабирования проекта. В перспективе мы планируем открыть такие центры во всех военных вузах и колледжах Министерства обороны, — отметил генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поздравил участников мероприятия с открытием Центра и выразил уверенность, что его деятельность придаст новый импульс развитию дзюдо в регионе.

Председатель Спортивного комитета – начальник ЦСКА полковник Арман Абеуов поблагодарил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и основателя фонда «Jenys» Алмаза Альсенова, который на безвозмездной основе передал Министерству обороны современные татами, комплекты кимоно и необходимый спортивный инвентарь. Он также сообщил о планах по созданию Лиги дзюдо Вооруженных сил Казахстана и внедрению в армейский спорт образовательной системы IJF.

Лига объединит команды воинских частей, военных вузов и колледжей, обеспечит проведение регулярных соревнований, будет способствовать повышению спортивного мастерства военнослужащих и курсантов, формированию конкурентной среды и эффективной системы отбора сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях.