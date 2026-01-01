В Актобе введен в эксплуатацию инклюзивный спортивный комплекс "Куат", предназначенный для подготовки спортсменов с особыми потребностями, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана, новый объект стал частью реализации поручений Главы государства по развитию доступной спортивной инфраструктуры. Комплекс площадью около 4,9 тысяч квадратных метров соответствует международным стандартам доступности и рассчитан на одновременное посещение до 500 человек в день. В нем предусмотрены бассейн, универсальный и борцовский залы, тренировочные помещения, зал настольного тенниса и трибуна на 200 мест.

Как отметили в министерстве, на базе комплекса созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта, включая паралимпийские и сурдлимпийские дисциплины. Развитие пара- и сурдоспорта является одним из приоритетных направлений государственной спортивной политики.

В Минтуризма и спорта также напомнили, что в прошлом году на законодательном уровне было закреплено понятие "сопровождающий спортсмена с инвалидностью", что расширило возможности поддержки атлетов с особыми потребностями при участии в соревнованиях.