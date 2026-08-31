В Актюбинской области накануне нового учебного года усилили работу по обеспечению безопасности детей на дорогах. В Актобе проверили состояние дорожной инфраструктуры возле образовательных учреждений.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров и начальник Департамента полиции Кайыркен Алиев с помощью карты Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий провели мониторинг дорожной обстановки в городе.

Особое внимание уделили территориям, прилегающим к школам. Специалисты оценили организацию движения, наличие и состояние пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки, а также другие элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность школьников.

По итогам мониторинга Управление административной полиции внесло предложения по совершенствованию дорожной инфраструктуры.

В частности, предлагается обустроить на необходимых участках подземные и надземные пешеходные переходы, обновить дорожные знаки и разметку, а также улучшить организацию движения возле школ.

Выявленные недостатки поручено устранить до начала учебного года.

В полиции отметили, что обеспечение безопасности детей по пути в школу и обратно остается одним из приоритетных направлений работы. Контроль за дорожной безопасностью вблизи образовательных учреждений будет продолжен.