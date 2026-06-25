В Актобе построят новы торговый центр

Современный торгово-развлекательный центр Saya Park станет частью формирующегося делового и общественного центра города.

Аким области ознакомился с проектом нового ТРЦ и посетил строительную площадку в микрорайоне Алтын Орда.

Руководитель стройкомпании «М-Стройтранс» Бекзат Алапанов сообщил о начале реализации проекта торгово-развлекательного центра.

«Мы заложили капсулу под строительство ТРЦ площадью 60 тысяч квадратных метров. Во втором квартале 2026 года планируем приступить к строительству, а завершить объект – в 2028 году. У нас есть весь необходимый инженерный состав и техника. В центре будут предусмотрены кинотеатр, рестораны и другие зоны для досуга и развлечений», - сказал генподрядчик.

Новый комплекс разместится на территории площадью 6,6 гектара. Проект предусматривает создание современного пространства для отдыха, развлечений и семейного досуга. Здесь появятся кинотеатры, торговые галереи, игровые площадки для детей, прогулочные зоны и объекты общественного питания.

По словам Асхата Шахарова, развитие микрорайона Алтын Орда является одним из важных направлений градостроительной политики региона.