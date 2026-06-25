В Актобе построят новы торговый центр
Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, расширить сферу услуг и повысить комфорт городской среды.
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Современный торгово-развлекательный центр Saya Park станет частью формирующегося делового и общественного центра города.
Аким области ознакомился с проектом нового ТРЦ и посетил строительную площадку в микрорайоне Алтын Орда.
Руководитель стройкомпании «М-Стройтранс» Бекзат Алапанов сообщил о начале реализации проекта торгово-развлекательного центра.
«Мы заложили капсулу под строительство ТРЦ площадью 60 тысяч квадратных метров. Во втором квартале 2026 года планируем приступить к строительству, а завершить объект – в 2028 году. У нас есть весь необходимый инженерный состав и техника. В центре будут предусмотрены кинотеатр, рестораны и другие зоны для досуга и развлечений», - сказал генподрядчик.
Новый комплекс разместится на территории площадью 6,6 гектара. Проект предусматривает создание современного пространства для отдыха, развлечений и семейного досуга. Здесь появятся кинотеатры, торговые галереи, игровые площадки для детей, прогулочные зоны и объекты общественного питания.
По словам Асхата Шахарова, развитие микрорайона Алтын Орда является одним из важных направлений градостроительной политики региона.
«Алтын Орда постепенно становится новым центром деловой, культурной и общественной жизни города. Здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся социальные объекты, создаются современные общественные пространства. Мы уверены, что торгово-развлекательный центр станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей областного центра», - отметил глава региона.
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