В Актобе появится крупный спортивный комплекс с ареной на 5 тысяч зрителей, 50-метровым бассейном олимпийского стандарта и залами для гимнастики и игровых видов спорта. На строительство и оснащение объекта направят 18,8 млрд тенге. Открыть его планируют в феврале 2028 года.

Площадь будущего комплекса превысит 31 тысячу квадратных метров. Здесь смогут проводить соревнования международного и республиканского уровней, а также организовывать регулярные тренировки для детей, молодежи и взрослых.

В спортивном центре предусмотрят несколько направлений. Помимо главной арены и плавательного бассейна, оборудуют залы для спортивной и художественной гимнастики, баскетбола, волейбола и футзала. Найдется место и для занятий йогой и пилатесом.

Необходимость в новой инфраструктуре объясняется высокой нагрузкой на действующие спортивные объекты. Сегодня в Актюбинской области насчитывается 770 таких сооружений, однако потребность населения они покрывают лишь на 73,2%. За последние три года в регионе открыли 31 новый комплекс, но этого пока недостаточно для расширения возможностей спортивной подготовки.

Оснастить тренировочные зоны планируют профессиональным оборудованием, которое также закупят за счет средств Фонда инфраструктурного развития. К работе с будущими спортсменами намерены привлечь казахстанских и зарубежных тренеров.

Отдельное внимание уделят доступности объекта. Для людей с особыми потребностями и маломобильных граждан предусмотрят беспрепятственный доступ ко всем основным помещениям – от бассейна и раздевалок до зрительских трибун. Безбарьерную среду также создадут на входах и прилегающей территории.

На строительство и оснащение комплекса выделено 18,8 млрд тенге из Фонда инфраструктурного развития. Проект реализуется в рамках программы «Народная стройка» во исполнение поручений Главы государства.

Между тем спортивная инфраструктура развивается и в других регионах страны. С начала года в Казахстане велось строительство 188 спортивных комплексов. Из них 69 уже введены в эксплуатацию, причем 51 объект появился в сельской местности. До конца года планируется открыть еще 52 комплекса.