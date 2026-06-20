В Актобе построят завод по производству безалкогольных напитков

В Актобе дан старт реализации инвестиционного проекта компании Coca-Cola İçecek (CCI) Kazakhstan по строительству нового завода по производству безалкогольных напитков. Объем инвестиций составит 41,8 млрд тенге.

Новый производственный объект станет четвертым заводом компании в Казахстане. Ожидается, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места, расширить производственные мощности региона и привлечь дополнительные инвестиции в экономику области.

В церемонии запуска проекта приняли участие представители государственных органов, бизнеса, в том числе заместитель председателя Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК Арман Хасенов.

«Запуск нового завода – это показатель доверия инвестора к Казахстану и результат эффективного взаимодействия бизнеса и государства. Такие проекты способствуют созданию рабочих мест, привлечению современных технологий и укреплению экономического потенциала регионов», – отметил Арман Хасенов.

По его словам, защита прав инвесторов и создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов остаются одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры.