В Актобе построят завод по производству стеклотары за 60 млрд теңге

Правительство одобрило подписание инвестиционного соглашения между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО Aktobe Steklo о строительстве в Актобе завода по производству стеклотары.

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

В пресс-службе Правительства сообщили, что строительство предприятия планируется начать в IV квартале 2026 года, ввод в эксплуатацию – в 2029 году. Общий объем инвестиций составит 60 млрд теңге, проектная мощность – 256 млн единиц стеклотары в год.

В Актюбинской области собственное производство продукции из стекла в настоящее время отсутствует. Новый завод позволит увеличить выпуск отечественной стеклотары и расширить ее предложение на внутреннем рынке. До 80% продукции предприятия планируется реализовывать в Казахстане, остальную часть – поставлять на рынки стран Центральной Азии.

Производство будет оснащено современными автоматизированными системами сортировки сырья, управления технологическими процессами и контроля качества. При выпуске продукции планируется использовать отечественное природное минеральное сырье, а также товары, работы и услуги казахстанских производителей.

Проект также предусматривает постепенное наращивание использования вторичного сырья. За период финансирования проекта планируется переработать свыше 245 тыс. тонн стеклоотходов с их повторным использованием в производстве.

В рамках проекта будет создано порядка 300 постоянных рабочих мест. Для казахстанских специалистов предусмотрены непрерывное обучение и повышение квалификации.