В Актобе потушили крупное возгорание сухой травы

В Актобе произошло возгорание сухой травы в районе Саздинского водохранилища. Пожарные ликвидировали огонь на площади 500 квадратных метров.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС. Им удалось остановить распространение огня и полностью потушить возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.