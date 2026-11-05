В Актобе потушили крупное возгорание сухой травы
5 Ноября 2026, 23:49
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5 Ноября 2026, 23:495 Ноября 2026, 23:49
99Фото: изображение создано нейросетью
В Актобе произошло возгорание сухой травы в районе Саздинского водохранилища. Пожарные ликвидировали огонь на площади 500 квадратных метров.
На место происшествия прибыли подразделения МЧС. Им удалось остановить распространение огня и полностью потушить возгорание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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