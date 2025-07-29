Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании S Sistem Lojistik Хусейна Барлина, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы установления взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с компанией в сфере логистики.

Глава государства отметил, что начата работа по комплексному развитию Среднего коридора в целях превращения нашей страны в ведущий транзитный хаб в Евразии.

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе. Проект реализуется совместно с АО "Казпочта".

Хусейн Барлин рассказал о работе, проводимой в рамках проекта. По его словам, в перспективе компания планирует расширить свой бизнес в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау.

Президент отметил важность комплексного развития логистической инфраструктуры, что позволит сократить сроки транзита и улучшить экспортные возможности.

К слову, S Sistem Lojistik – ведущая турецкая инновационная организация в сфере логистики. Она управляет сетью складов общей площадью 100 тысяч квадратных метров в аэропортах Стамбула, Анкары, Измира и Антальи, а также в других местах.