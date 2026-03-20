В Актобе в рамках Года цифровизации на площади возле стелы «Қазақ халқына мың алғыс» состоялась презентация современной юрты в необычном формате. Инновационный проект объединил национальные традиции и передовые технологии, вызвав интерес у жителей и гостей города, передает BAQ.KZ.

Здесь посетители могут с помощью VR-очков совершить онлайн-путешествие по историческим и сакральным местам Актюбинского региона. Кроме того, на выставке были представлены гуманоидные роботы, демонстрирующие современные возможности цифровых технологий.

Также на выставке были представлены работы студентов Высшего политехнического колледжа. Молодые специалисты, обучающиеся по направлению информационных технологий, усовершенствовали китайского робота для игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время они работают над адаптацией языка программирования устройства на казахский язык.