  • 4 Июня, 22:02
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В Актобе произошёл хлопок газа в жилом доме: один человек погиб

Пожар в пятиэтажке на проспекте Абая: 73 эвакуированы, есть погибший.

Сегодня, 20:28
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 20:28
Сегодня, 20:28
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Фото: Кадр видео

Сегодня в Актобе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в жилом пятиэтажном доме по проспекту Абая. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112 ДЧС Актюбинской области, передает BAQ.KZ.

По прибытии на место спасатели установили, что горение происходило на площади около 40 кв. м. В результате хлопка зафиксировано частичное обрушение межэтажных конструкций между 3-м и 4-м этажами.

Силами подразделений ДЧС:

  • эвакуированы 73 человека,
  • спасён 1 человек,
  • по предварительным данным, погиб 1 человек.

Пожар полностью ликвидирован, однако на месте продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. На месте работает начальник Департамента по ЧС области.

Причины случившегося устанавливаются. Специалисты проводят оценку ущерба и состояния конструкции здания.

Ранее сообщалось о пожаре в ЗКО, который унес жизни пятерых детей.

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