В Актобе произошёл хлопок газа в жилом доме: один человек погиб
Пожар в пятиэтажке на проспекте Абая: 73 эвакуированы, есть погибший.
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Сегодня в Актобе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в жилом пятиэтажном доме по проспекту Абая. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112 ДЧС Актюбинской области, передает BAQ.KZ.
По прибытии на место спасатели установили, что горение происходило на площади около 40 кв. м. В результате хлопка зафиксировано частичное обрушение межэтажных конструкций между 3-м и 4-м этажами.
Силами подразделений ДЧС:
- эвакуированы 73 человека,
- спасён 1 человек,
- по предварительным данным, погиб 1 человек.
Пожар полностью ликвидирован, однако на месте продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. На месте работает начальник Департамента по ЧС области.
Причины случившегося устанавливаются. Специалисты проводят оценку ущерба и состояния конструкции здания.
Ранее сообщалось о пожаре в ЗКО, который унес жизни пятерых детей.
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