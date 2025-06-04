Сегодня в Актобе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в жилом пятиэтажном доме по проспекту Абая. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112 ДЧС Актюбинской области, передает BAQ.KZ.

По прибытии на место спасатели установили, что горение происходило на площади около 40 кв. м. В результате хлопка зафиксировано частичное обрушение межэтажных конструкций между 3-м и 4-м этажами.

Силами подразделений ДЧС:

эвакуированы 73 человека,

спасён 1 человек,

по предварительным данным, погиб 1 человек.

Пожар полностью ликвидирован, однако на месте продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. На месте работает начальник Департамента по ЧС области.

Причины случившегося устанавливаются. Специалисты проводят оценку ущерба и состояния конструкции здания.

Ранее сообщалось о пожаре в ЗКО, который унес жизни пятерых детей.