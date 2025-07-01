В Актобе продолжается реализация республиканской экологической кампании "Чистый Казахстан", передает BAQ.KZ. Сегодня на берегу Актюбинского водохранилища прошла масштабная уборка, в которой приняли участие сотни добровольцев, активистов и неравнодушных горожан. Акция объединила молодежь, общественные организации и просто тех, кому небезразлично состояние окружающей среды.

Инициатором события стал Областной молодежный ресурсный центр, который не только организовал логистику и привлек участников, но и подчеркнул важность формирования экологической культуры среди населения.

"Это не разовая акция, а важный шаг к устойчивому экологическому мышлению, - отметил Самгат Артыгалин, руководитель центра. - Мы хотим, чтобы забота о природе стала неотъемлемой частью повседневной жизни каждого гражданина".

Участники получили все необходимые материалы: перчатки, мешки для мусора, инвентарь. В течение нескольких часов берег водохранилища был очищен от бытовых отходов и пластикового мусора. Все собранное отправили на пункты переработки и утилизации.

Волонтёры говорят, что участие в таких акциях - не только вклад в чистоту природы, но и мощный импульс для переосмысления личной ответственности перед окружающим миром.