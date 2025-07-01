В Актобе прошла масштабная акция в рамках проекта "Чистый Казахстан"
В Актобе молодежь провела уборку территории вокруг водохранилища.
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В Актобе продолжается реализация республиканской экологической кампании "Чистый Казахстан", передает BAQ.KZ. Сегодня на берегу Актюбинского водохранилища прошла масштабная уборка, в которой приняли участие сотни добровольцев, активистов и неравнодушных горожан. Акция объединила молодежь, общественные организации и просто тех, кому небезразлично состояние окружающей среды.
Инициатором события стал Областной молодежный ресурсный центр, который не только организовал логистику и привлек участников, но и подчеркнул важность формирования экологической культуры среди населения.
"Это не разовая акция, а важный шаг к устойчивому экологическому мышлению, - отметил Самгат Артыгалин, руководитель центра. - Мы хотим, чтобы забота о природе стала неотъемлемой частью повседневной жизни каждого гражданина".
Участники получили все необходимые материалы: перчатки, мешки для мусора, инвентарь. В течение нескольких часов берег водохранилища был очищен от бытовых отходов и пластикового мусора. Все собранное отправили на пункты переработки и утилизации.
Волонтёры говорят, что участие в таких акциях - не только вклад в чистоту природы, но и мощный импульс для переосмысления личной ответственности перед окружающим миром.
"В рамках этой акции мы не только проводим работы по уборке, но и способствуем повышению экологической осведомленности людей. Мы, молодежь, готовы вносить позитивные изменения, начиная с себя. Я считаю, что беречь природу - значит думать о будущем", - поделился своими мыслями Жансейіт Куандык, один из участников.
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