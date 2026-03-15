В Актобе прошла сельскохозяйственная ярмарка
Цены на ярмарочную продукцию на 10–15% ниже рыночных.
На коммунальном рынке «Табыс» города Актобе состоялась сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Айтекебийского, Каргалинского, Мугалжарского районов и города Актобе. Торговля была организована в первом ряду на 11 специально отведённых местах для реализации мясной продукции, передает BAQ.KZ.
Жителям и гостям города были предложены мясные и молочные продукты, а также продукция, произведённая в рамках проекта «Ауыл аманаты».
Кроме того, сегодня, 15 марта, пройдет дополнительная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей города Актобе, где также будет представлена мясная продукция.
Особое внимание уделено социально значимым продовольственным товарам. Их стоимость находится на постоянном контроле, проводится мониторинг цен для обеспечения доступности основных продуктов питания для населения.
Отметим, что сельскохозяйственные ярмарки на коммунальном рынке «Табыс» проводятся до конца текущего года еженедельно по субботам. Это позволит жителям города регулярно приобретать качественную продукцию местных производителей по доступным ценам.
